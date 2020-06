Develier ne veut plus avoir les pieds dans l’eau

C’est un projet d’envergure qui voit le jour à Develier après plusieurs années de travail. Voilà un quart de siècle que les autorités du village réfléchissent à un moyen de limiter le risque d’inondation sur le territoire. Ces dernières années, les habitants ont eu les pieds dans l’eau à plusieurs reprises et les dégâts ont parfois été importants. « L’eau monte très vite à certains endroits et la tension habite la population lors de fortes pluies », s’exclame le maire Gabriel Chappuis qui a donné un coup de fouet au dossier. Les citoyens de Develier se prononceront le 5 juillet sur un crédit de 5'700'000 francs pour la réalisation d’un projet de protection contre les crues et la revitalisation des cours d’eau. Plusieurs subventions seront attribuées à la commune, ce qui baissera sa facture à environ 2'000'000 de francs, selon le maire.





Un projet global

Si le montant de la facture est plutôt salé, c’est que le projet ne s’arrête pas à certains secteurs du village. En effet, plusieurs endroits de Develier sont sensibles et il convient d’intervenir de façon « globale » pour reprendre les termes de Gabriel Chappuis. Environ 50 propriétaires sont d’ailleurs concernés par les travaux qui sont prévus. Les cinq ruisseaux qui traversent le village seront concernés. Il s’agira d’améliorer le tracé des cours d’eau et de réguler leur débit. Le profil des digues sera en « V » pour que l’eau puisse transiter sur tous les tronçons. Gabriel Chappuis indique que ces travaux conséquents permettraient également de redonner une impulsion à certaines entreprises de la région, touchées de plein fouet par le coronavirus.