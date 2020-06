Les chiffres de la criminalité en mai dans le Jura

La criminalité dans le canton du Jura a baissé au mois de mai. C’est ce que montrent les chiffres publiés par la police cantonale jurassienne ce vendredi. 90 lésés et plaignants ont été comptabilisés, contre 113 le mois précédent. Les dommages à la propriété ont diminué avec 15 infractions, contre 18 en avril, tout comme les escroqueries qui passent de 17 à 11 cas. Les lésions corporelles simples ont aussi un peu diminué, 4 en mai contre 6 en avril. Les vols par effraction des commerces, magasins et habitations ont légèrement augmenté avec 9 infractions, contre 7 en avril. La moyenne de 2020 est de 15,8, contre 21,7 en 2019.

La police cantonale jurassienne souhaite rendre la population attentive au paiement sans contact. Son utilisation a augmenté en période de coronavirus, mais la police rappelle que ce moyen, même s’il est sécurisé, nécessite d’appliquer quelques précautions pour éviter à des malfrats de s’enrichir via cette technique. Il s’agit de conserver la carte, le téléphone ou la montre connectée dans un endroit sûr. En cas de vol ou de perte, il faut bloquer la carte et faire opposition aux éventuels paiements. La police rappelle aussi de vérifier régulièrement ses relevés bancaires et de cartes. /comm-cto