Yves-Alain Fleury nommé président du SEOD

Yves-Alain Fleury devient président du Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD). Le conseiller communal à Courroux était déjà président par intérim, mais il a été désigné par le comité du SEOD mercredi pour prendre la tête de l’organisation.

Yves-Alain Fleury est actif au sein du comité depuis 2009, a été vice-président de 2011 à 2017 et est devenu président par intérim en 2018. Depuis lors, le SEOD s’est réorganisé, a restructuré son management et professionnalisé une partie des activités. Il a affiné les quatre grands projets menés par le syndicat : le centre de collecte et de valorisation des déchets, l’extension de la décharge de Boécourt, la pose des moloks et la centrale biogaz de Courtemelon. /comm-cto