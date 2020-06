La Fête du peuple jurassien maintenue mais allégée

Le coronavirus n’aura pas raison de la Fête du peuple jurassien. La manifestation mise sur pied sous l’égide du MAJ, le Mouvement autonomiste jurassien, est maintenue mais tiendra compte des restrictions sanitaires liées au covid-19. La 73e édition se tiendra ainsi les 12 et 13 septembre prochains à Delémont. La manifestation sera toutefois centrée sur la partie politique. Les organisateurs ont ainsi décidé de renoncer à l’animation des artistes de rue et aux activités de la cour du château. Le MAJ indique que le contexte lié au prochain vote de Moutier sur son appartenance cantonale incite à maintenir le rendez-vous mais dans la stricte observation des mesures cantonales et fédérales relatives à la pandémie. Des informations plus précises sur les dispositions prises par les organisateurs seront publiées ultérieurement. /comm-fco