Un bel élan de solidarité en Suisse romande et dans le Jura

La solidarité avec les personnes précarisées à la suite de la crise du coronavirus a fonctionné à plein en Suisse romande. L’opération « Caddies pour tous » qui avait pour but de récolter des denrées de première nécessité s’est achevée samedi en fin d’après-midi. Elle a duré trois jours et a été couronnée de succès. La quantité de denrées réunies doit maintenant être évaluée avant de redistribuer les produits. L’opération romande « Caddies pour tous » a été lancée par l’animateur de la RTS Jean-Marc Richard et par la productrice Anouk Wehrli. Des magasins, des maisons de quartiers et des associations ont pris part à la collecte. Anouk Wehrli a sillonné une bonne partie de la Suisse romande durant trois jours et tire un premier bilan de l’opération :