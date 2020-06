L'écriture liée dans le viseur

Faut-il abandonner l’apprentissage de l’écriture liée à l’école ? La question est légitime selon le député bernois Tom Gerber, d’autant plus que plusieurs cantons alémaniques ont déjà remis en cause cette technique. L’élu évangéliste et sa collègue socialiste Sandra Roulet Romy s’interrogent eux aussi sur l’utilité d’une écriture qui est bien souvent abandonnée avec le temps par les enfants. Ils viennent de déposer une motion au Grand Conseil. Pour le député de Reconvilier, les enfants qui développent une belle écriture sont en principe ceux qui ont rapidement mis de côté les caractères liés :