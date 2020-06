Le Jura parmi les cantons qui comptent le plus de centenaires

Le Jura fait partie des cantons de Suisse qui dénombrent le plus de personnes centenaires. Il occupe le trio de tête avec Bâle-Ville et le Tessin, selon les chiffres publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique pour 2018. Ces cantons comptent plus de 30 centenaires pour 100'000 habitants alors que la moyenne du pays s’est établie à 18.

De 1950 à 2010, le nombre de centenaires a quasiment doublé tous les 10 ans dans le pays. Cette évolution s'est stabilisée à partir de 2012 : le nombre de personnes dans ce groupe d'âge oscille désormais entre 1’500 et 1’600, parmi lesquelles se trouvent plus de 80% de femmes. /ATS-alr