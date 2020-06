Le monde en cause : George Floyd

Son nom a fait le tour du monde depuis le 25 mai. George Floyd est décédé il y a deux semaines à Minneapolis, dans l’État du Minnesota, aux États-Unis. Cet Afro-américain de 46 ans a fait un arrêt cardiaque et pulmonaire à cause de son immobilisation par les forces de l’ordre. Sa mort a déclenché une immense vague de protestations aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux autres pays, pour dénoncer le racisme à grande échelle et les brutalités policières. Alexandre Rossé s’est penché sur la vie et les derniers instants de cet homme noir qui a perdu la vie sous le genou d’un policier blanc :