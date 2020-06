La 5G n'est pas la bienvenue à Buix

La moitié des habitants de Buix refuse l’installation d’une antenne 5G dans le village. Une pétition a été remise mardi en fin d'après-midi au maire de la commune de Basse-Allaine. Le collectif « Non 5G Buix » a récolté 221 signatures. L'action a pris fin prématurément à cause de la crise sanitaire. Lors d’une information publique en janvier, Swisscom annonçait sa volonté de dresser un mat à proximité de l’école. Selon le collectif, les enfants seraient donc soumis aux rayonnements à leur insu, alors que des études ont démontré la nocivité de cette nouvelle technologie. La pétition demande au Conseil communal de respecter le principe de précaution et de refuser de nouvelles installations de téléphonie mobile à Buix. /ncp-comm