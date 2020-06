Tramelan ouvrira sa piscine

La piscine du Château, à Tramelan, sera bien ouverte cet été.

Le 5 mai dernier, le Conseil municipal de Tramelan, se référant aux consignes alors strictes des Autorités fédérales et cantonales ainsi qu’aux recommandations de l’Association des piscines de Suisse romande et du Tessin, et compte tenu des spécificités propres à la piscine de Tramelan, avait décidé de renoncer à une ouverture durant la saison 2020.

En date du 27 mai, le Conseil fédéral a annoncé des mesures de déconfinement qui rendent désormais possible l’ouverture des installations de bain.

« Les services compétents du dicastère des Bâtiments se sont alors immédiatement mis au travail pour examiner dans quelle mesure et à quelles conditions il serait possible de revenir sur la première décision », indique la commune dans son communiqué, diffusé mardi en début d'après-midi.





Pétition

Une pétition pour l’ouverture de la piscine du Château a circulé et réuni plus de 1'000 signatures. Elle a été remise la semaine dernière aux autorités de Tramelan. À noter que cette pétition n’est mentionnée nulle part dans le communiqué de presse qui annonce que la piscine va bel et bien rouvrir.

Malgré cela, les pétitionnaires se sont dit heureux de ce dénouement, et remercient le conseil municipal de les avoir écoutés.



L'ouverture est prévue dans le courant du mois de juillet. /comm-cbe