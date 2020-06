Changement de présidence au Zonta Club Delémont

Une première présidence bicéphale dans l’histoire du Zonta Club Delémont. Mélina Brulhart de Montfaucon et Françoise Werth de Rossemaison ont été nommées début juin à la tête du Club service. La charge de travail est « de plus en plus importante aux niveaux régional, national et international », affirme le Club service ce jeudi dans un communiqué.

Fabienne Veya transmet elle le flambeau après deux ans passés à la tête de l’organisation qui promeut notamment le statut des femmes de la région et améliore leur accès à la formation. /comm-mmi