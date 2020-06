La culture virtuelle ne suffit pas

Certaines institutions de la région, principalement les petits musées, ont choisi de rester fermées. La réouverture était en revanche une évidence pour le Musée de l’Hôtel-Dieu. « On avait un certain accès à la culture par écrans interposés mais ce n’est pas comme ça que se vit la culture. On ne remplacera jamais une œuvre d’art par un écran », affirme Anne Schild, alors que certains musées ont mis en place des visites en ligne pendant le confinement. « Dans le monde culturel, les arts de la scène sont certainement plus touchés que les musées », analyse enfin Anne Schild. /mmi