Un nouvel écrin pour les crèches

On la savait menacée, elle sera bien de retour du 5 décembre au 10 janvier. La traditionnelle exposition de crèches de Moutier vivra une 11e édition cet hiver. Elle quittera cependant le Forum de l’Arc pour s’installer dans des locaux de plus de 800 mètres carrés à la Verrerie. C'est plus du double de la surface occupée lors de la précédente édition. Mais la volonté de créer un musée permanent est toujours présente dans l'esprit des organisateurs. Un projet est en cours d’élaboration. Selon l’association Monde de la crèche – Crèches du monde, il pourrait voir le jour fin 2021 à la Verrerie également si les fonds sont réunis. Giovanni Resta, président, évoque un budget entre 600'00 et 700'000 francs. Un appel sera lancé prochainement auprès des communes, des paroisses et des particuliers. Toute personne intéressée peut contacter l'association au 032 493 47 27. /oza