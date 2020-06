Des comptes 2019 bénéficiaires à Haute-Sorne

Haute-Sorne boucle sur des chiffres noirs pour la septième année consécutive. Les comptes 2019 qui ont été dévoilés ce vendredi présentent un bénéfice d’un peu plus de 98'000 francs. L’excédent de revenus est toutefois moins important que les années précédentes. Il se montait à 260'000 francs en 2018 et 375'000 francs en 2017. Le budget 2019 de la commune de Haute-Sorne tablait sur un déficit de plus de 904'300 francs. L’écart est donc important par rapport au résultat. Il s’explique par de meilleures rentrées fiscales que prévu. Les impôts des personnes morales ont été supérieurs de 17,69%, ceux des personnes physiques de 0,74% et ceux issus des frontaliers de 8,43%. Le conseiller communal en charge des finances, Etienne Dobler, se réjouit du bénéfice enregistré l’an dernier :