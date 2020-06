Une édition revue pour le National FM

Le National FM devra se passer de finale de « Sport et Loisir » cette année pour cause de Covid-19. Le comité d’organisation de la manifestation autour de la race de chevaux franches-montagnes a fait cette annonce ce vendredi. L’année sportive est ainsi prolongée jusqu’en août 2021. Un programme allégé sera mis en place pour l’édition 2020 du National FM qui se tiendra du 19 au 20 septembre à Avenches. Les épreuves d’élevage et plusieurs autres animations comme la mise de poulains devraient être maintenues. Le programme complet dépendra toutefois de l’assouplissement ou non des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. /comm-fco