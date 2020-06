La gauche alternative jurassienne ne se rassemblera pas

Il n’y aura pas d’apparentement entre les Verts et le CS-POP pour les élections cantonales. Les membres du parti écologiste se sont réunis vendredi soir pour une assemblée consultative, et ont refusé à une majorité évidente de constituer des listes communes pour cet automne. Comme l’explique Céline Robert-Charrue Linder, co-présidente des Verts jurassiens, les partisans ont souhaité que les deux formations politiques soient bien identifiées en tant que telles, et non comme une seule entité : « ils se retrouvent dans cette identité verte (…) et ont besoin de s’y raccrocher ». Les Verts expriment toutefois une volonté de travailler avec le CS-POP sur les thématiques qui leur sont communes, lors de la campagne en vue des élections et au-delà. /nbe