Le PVL Jura lance deux candidats pour le Gouvernement

Le petit nouveau de la politique jurassienne vise le Gouvernement. Le Parti vert’libéral Jura a annoncé samedi après-midi le nom des candidats pour les élections cantonales de cet automne. Sous la bannière PVL Jura, Emilie Moreau de Porrentruy et Alain Beuret de Delémont se lancent dans la course à l’exécutif cantonal. Fort d’environ 80 membres, la future section, qui n’a pas eu le temps encore de se constituer à cause de la pandémie, compte bien jouer pleinement sa carte dans ces élections. Des listes par district sont en préparation pour le Parlement. Le comité ad intérim souhaite offrir une alternative progressiste au centre aux électeurs.