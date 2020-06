Les ministres socialistes portées par leurs sections

Ce n’était qu’une formalité, c’est désormais officiel : Nathalie Barthoulot et Rosalie Beuret Siess veulent rester ministre. Les deux élues sont candidates à la candidature socialiste en vue de l’élection au Gouvernement jurassien prévue cet automne. En fonction depuis quatre ans et demi (N.Barthoulot) et tantôt trois mois (R.Beuret Siess), elles ont été soutenues samedi par les sections dont elles sont membres, respectivement Courtételle et Porrentruy.

L’information a été transmise dimanche par un communiqué signé du parti socialiste jurassien, ce qui montre bien l’unité des dirigeants du PSJ à appuyer un ticket à deux candidates. Reste que d’autres camarades peuvent se faire connaître jusqu’au Congrès, souverain, programmé le vendredi 26 juin à Fontenais. /comm-clo