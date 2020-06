Deux chèques pour Loisirs-Casino et l’Œuvre jurassienne de secours

La Fondation Loisirs-Casino et l’Œuvre jurassienne de secours reçoivent des fonds. Le Casino Barrière Courrendlin leur a remis lundi deux chèques de plus de 239'000 francs. Ces fonds seront reversés à des associations culturelles, sociales et sportives du canton. Le casino fait don chaque année de 20% de son résultat net à des fondations indépendantes. /comm-gtr