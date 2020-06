Le terroir s'affiche sur un blog

Les produits du terroir se mettent en vitrine sur internet. La Fondation rurale interjurassienne, la FRI, a récemment mis en ligne un blog qui fait la part belle aux productions locales du Jura et du Jura bernois. Elle l’a fait savoir lundi dans un communiqué. Il s’intitule www.dansmonterroir.ch. Un moyen de faire connaître producteurs et artisans de la région à un public plus jeune, moins habitué aux journaux traditionnels, selon la FRI. C’est la Jurassienne Lysiane Matthey qui en sera la principale contributrice à raison d’un article par semaine en moyenne. Elle partagera ses recettes à base de produits de la région, ou ses découvertes touristiques. Des collaborateurs de la FRI ou des consommateurs qui souhaitent partager leur expérience pourront également contribuer au blog. L’enseignante et passionnée de cuisine prête sa plume bénévolement. Elle nous explique ce qui remplira les pages du blog :