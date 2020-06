Kronos, l’exposition de la Nef qui défie l’espace et le temps

A travers sa nouvelle exposition estivale « Kronos 2020 », l’association la Nef invite les visiteurs au Noirmont à une réflexion sur l’occupation de l’espace et du temps. Thématique universelle et complexe où l’art contemporain est peut-être l’une des rares disciplines capable d’en défier les règles. Si nous ne pouvons rien percevoir hors de l’espace et du temps, « l’art pourrait-il entreprendre ce dont la conscience elle-même est incapable ? », questionne « Kronos 2020 ».

Pour relever ce défi, quatre artistes exposeront du 20 juin au 13 septembre de la peinture, photographie, vidéo sur différents sites du village franc-montagnard dont l’ancienne église. « Jean-Christophe Norman, Salomé Bäumlin, Daniel Kurth et Vincent Chablais proposeront des œuvres doubles ou miroir, permettant le lien entre deux espaces d'exposition distincts. La visite prend donc la forme d'un parcours, d'une découverte, ou redécouverte de la région au travers de l'art actuel », expliquent les organisateurs. Le vernissage aura lieu ce samedi 20 juin à 16h00. /comm-jpi