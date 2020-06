L’opération « Caddies pour tous » rencontre un franc succès dans le Jura

Le mouvement solidaire « Caddies pour tous » a connu un franc succès dans le Jura : 11 tonnes de marchandise et 20'000 francs de dons ont été recueillis du 4 au 6 juin dernier. La collecte lancée dans toute la Suisse romande a représenté un réel élan de solidarité, se sont réjouis les organisateurs dans un communiqué mercredi. De nombreux citoyen se sont mobilisés pour fournir des denrées alimentaires non périssables, des produits d’hygiène et de nettoyage qui ont ensuite été redistribués aux foyers les plus fragilisés par la crise du coronavirus.

Au niveau romand, l’action « Caddies pour tous » a permis de récolter 179 tonnes de denrées de première nécessité et plus de 80’000 francs. /comm-sab