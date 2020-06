Les inondations ont surpris les habitants de Montsevelier

Un torrent d’eau a traversé Montsevelier mercredi matin. Le ruisseau de La Chèvre a débordé vers 8h30 et a inondé toute la rue principale du village sur environ 1,5 km. Six bâtiments ont été touchés. Le SIS Val-Terbi est intervenu avec une vingtaine d’hommes et cinq véhicules pour des travaux de pompage et de nettoyage. Nous nous sommes rendus sur place, et c’est la rapidité avec laquelle se sont déroulés les événements qui a marqué les villageois.

Personne ne s’attendait à cela mercredi à Montsevelier. Des précipitations intenses, mais standards, puis cette trombe d’eau qui a fait sortir le ruisseau de La Chèvre de son lit de plusieurs dizaines de centimètres. Pierre habite au milieu du village et a été surpris par le spectacle auquel il a assisté.