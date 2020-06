Pincé à 96 km/h dans les rues de Goumois

Bien qu’aucun délit de chauffard n’ait été constaté le mois dernier dans le Jura, certains ont quand même appuyé un peu fort sur le champignon. Un conducteur a été flashé à 96 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à Goumois, selon les derniers chiffres communiqués ce mercredi par la police cantonale jurassienne. Un autre automobiliste s’est fait pincer à 121 km/h entre Soyhières et Liesberg dans une zone limitée à 80 km/h.

Au total, 27'556 véhicules ont été contrôlés via les radars mobiles et semi-stationnaire pour 641 amendes d’ordre distribuées tandis que 19 conducteurs ont fait l’objet d’un rapport pour infraction grave. Les quelques 151 contrôles d’alcoolémie réalisés ont, quant à eux, révélé neuf conducteurs en état d’ébriété et quatre autres en état d’ivresse qualifiée. /comm-jpi