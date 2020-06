Pro Juventute appelle à la solidarité pour aider les enfants

Pro Juventute Arc Jurassien doit plus que jamais remplir sa mission de soutien aux enfants de la région. Alors que de nombreux foyers souffrent de la crise du coronavirus, l’association indique mercredi dans un communiqué qu’elle entend se mobiliser pour continuer ses activités auprès de la jeunesse et maintenir ses aides à la famille. Elle fait ainsi appel à la générosité de la population et l’invite à faire des dons sur son site internet. Les familles qui ont besoin d’aide peuvent également faire une demande ici pour recevoir un soutien financier. /comm-alr