Une voiture fonce dans un petit mur entre Coeuve et Courtemaîche. La police cantonale précise que pour une raison encore inconnue, l’automobiliste, seul en cause, a fortement percuté mardi vers 13h30 un muret situé sur le bord droit de la chaussée. Il a été légèrement blessé et pris en charge par une ambulance à destination de l’hôpital de Delémont. La route a été fermée durant 1 heure environ pour les besoins du constat. /comm-lbe