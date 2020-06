L’ouverture de la patinoire à Porrentruy repoussée à mi-novembre

Charge financière des communes respectée

Un dépassement du crédit de 5% représentant 1,5 million de francs a également été constaté. De nouvelles exigences en lien avec la sécurité et la protection de l’environnement apparues en cours de chantier en sont notamment la cause. Des coûts de démolition et d’élimination des matériaux sous-estimés ont aussi joué. La charge financière des communes n’a en revanche pas augmenté grâce aux taux d’intérêts favorables contractés à long terme avec la banque partenaire. Le comité du SIDP a encore indiqué que l’objectif de récolter 5 millions de francs a été atteint et se poursuit pour faire face au dépassement de crédit. /comm-gtr-emu