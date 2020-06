Le zébu, synthèse de Madagascar

Pour parvenir à entrer dans l’intimité des habitants, Claude Stadelmann s’est accompagné d’une équipe de tournage composée uniquement de Malgaches. « Ils ont pu accéder à des événements intimes, comme des rituels ou des cérémonies, qui auraient été interdits à un étranger comme moi, explique le réalisateur. Et c’est cela qui fait l’authenticité du film. C’était le but de ma démarche. » Le documentaire a été tourné entre 2013 et 2016 à raison d’une dizaine de jours de tournage par année.

La première projection du film en Suisse se fera dans les locaux de Cinémajoie à Porrentruy le 24 juin prochain. Puis le film sera projeté à plusieurs reprises dans les salles du Jura et du Jura bernois et de Suisse romande. /tna





Les dates dans le Jura et le Jura bernois :