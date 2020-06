Porrentruy présente son nouveau guichet unique

Se perdre dans les méandres de l’administration ne devrait plus être possible à Porrentruy. La Ville a présenté ce jeudi le nouveau guichet de son administration, situé à la rue Achille-Merguin. Dès la fin du mois, pratiquement tous les services de l’administration seront centralisés dans l’ancien bâtiment des BKW. Les polices cantonales et communales occuperont une partie du rez-de-chaussée. Le guichet unique se situera juste à côté, et offrira différentes prestations, des demandes de permis de séjour au retour des déclarations d’impôt, en passant par la réservation des cabanes ou des cartes journalières CFF.