L’H-JU consolide sa santé financière

L’année en cours s’annonce compliquée, mais l’Hôpital du Jura (H-JU) peut s’appuyer sur de bons résultats financiers pour 2019. L’établissement a publié vendredi son rapport d’activité qui fait état d’un chiffre d’affaire en hausse de 5,7%. L’hôpital se réjouit également de dépasser ses objectifs en termes d’EBITDA, soit le résultat avant les intérêts, impôts et amortissements, qui se monte à 8,2%. Cet indicateur permet notamment d’évaluer la santé d’une entreprise et sa capacité à financer ses investissements. Au début d’année, une étude alarmiste publiée par le cabinet PwC s’inquiétait de la santé financière des hôpitaux suisses, dont l’hôpital du Jura. L’H-JU avait à l’époque expliqué qu’une EBITA de 8% suffirait à assurer la survie de l’hôpital et s’attendait à boucler 2019 avec une marge de 7%.







Un geste pour les employés

L’hôpital va offrir 360'000 francs de bons à ses collaborateurs. Cette somme sera prélevée sur l’exercice précédent et sera distribuée sous forme de bons valables auprès des membres de l’Association du commerce jurassien. Cet argent sera ainsi réinvesti dans l’économie régionale. Dans son communiqué, l’H-JU rappelle qu’il a été beaucoup soutenu pendant la crise du Covid-19 et qu’il veut faire à son tour un geste envers les commerçants et prestataires jurassiens. /comm-vja