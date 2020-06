La CEC donne 500'000 francs pour les personnes touchées par le coronavirus

Geste fort et symbolique de la Collectivité ecclésiastique cantonale. La CEC a décidé de verser 500'000 francs pour soutenir les personnes que la pandémie de Covid-19 a mises en difficulté. Elle a pris cette décision lors de son assemblée jeudi soir à Courroux. Une assemblée qui a permis d’approuver les comptes 2019 à l’unanimité. Ces derniers bouclent sur un bénéfice de 82'000 francs après l’attribution de 400'000 francs à un fonds de réserve en vue des prochains exercices et donc du don de 500'000 francs en lien avec le coronavirus. Le budget prévoyait pourtant un déficit de 35'000 francs. Une différence qui s’explique notamment par « une rentrée d’impôts plus conséquente que prévue et des arrérages très importants qui nous sont revenus », a précisé à RFJ Corinne Berret, présidente du Conseil de la CEC.





Un fort soutien pour Caritas Jura



« En tant qu’Eglise, nous avons estimé qu’il était de notre devoir de soutenir les personnes physiques et les familles de la région », explique Corinne Berret. Cet argent sera réparti en deux pots. Le premier, de 100'000 francs, ira au Fonds cantonal d’aide d’urgence pour les personnes physiques et les familles. Le second de 400'000 francs sera versé à Caritas dans l’idée de soutenir l’institution qui s’attend à une vague de précarité ces prochains mois.





Signalons aussi que le Conseil a enregistré la démission de Philippe Rondez. Responsable des finances, le citoyen de Cornol avance « un manque de temps pour être pleinement efficace ». Il s’en ira à la fin de l’année. Puisqu’il manque déjà un membre au Conseil, deux élections auront lieu lors de la prochaine assemblée. /comm-clo