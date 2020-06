Nouveau chapitre pour les relations entre le Jura et le Québec

Faire rayonner les liens culturels entre le Jura et le Québec, et plus largement la francophonie : c’est l’objectif dévoilé ce vendredi par l’Etat jurassien, le Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie, UniDistance et l’entreprise horlogère Richard Mille. Les quatre partenaires lancent ensemble le Prix Richard Mille-CEQF « La Francophonie en débat ». Doté de 15'000 francs (10'000 francs pour le lauréat et 5'000 francs pour la promotion du projet réalisé), il vise à soutenir la production et la diffusion d’œuvres en langue française. Le Prix s’adresse aux artistes et scientifiques âgés de 18 à 35 ans, et qui viennent des pays francophones. Il sera remis tous les deux ans.

La première édition sera lancée le mois prochain. Cinq finalistes seront ensuite désignés pour défendre leur projet. Le jury sera présidé par Marie-José Béguelin, la fille de Roland Béguelin. Le gagnant pourra présenter son projet le 23 juin 2021 à Québec – devant la fameuse Horloge du Jura – puis en mars 2022 dans le Jura, lors de la Semaine de la langue française et de la francophonie.

Pour le canton, ce Prix Richard Mille-CEQF « La Francophonie en débat »s’inscrit dans la poursuite des collaborations récentes, marquées notamment par l’horloge géante Richard Mille offerte par le Jura à la ville de Québec pour son 400e anniversaire.

Les détails sur ce Prix avec Claude Hauser, co-directeur du Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie (CEQF) :