Le CS-POP prend acte et annonce son intention de briguer un siège au Gouvernement

Le CS-POP se lancera bien dans la course au Gouvernement jurassien lors des élections cantonales d'octobre. Le parti l'a confirmé samedi matin dans un communiqué, au lendemain de son assemblée. L’appellation des listes sera : CS-POP et Gauche en mouvement. Dans son communiqué, le parti dit « prendre acte du refus des Verts jurassiens de former des listes communes », une décision que le CS-POP regrette, mais comprend et dit « partager la volonté d’indépendance et d’affirmation d’une identité politique claire ». Dans son communiqué, le CS-POP annonce son intention de porter un ou une candidat(e) à l’élection au Gouvernement, « en laissant la porte ouverte à des candidatures dans les trois districts » précise le communiqué. Le CS-POP devrait la liste de ses candidats au Parlement et au Gouvernement « probablement le 23 août au soir, » veille de la date de dépôt des listes, selon le coordinateur du CS-POP, Pierluigi Fedele. /comm-tna