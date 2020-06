Trop de circulation, les enfants passent à l’action

« Je me suis rendu compte sur place que ce n’était pas adapté. Les excès de vitesse ont été constatés. On a lancé une expertise, avec un prestataire extérieur, car on ne peut pas passer un secteur en zone 30 comme on veut. Mais on tient à ce qu’il y ait des changements, notamment dans ce secteur », appuie l’élu. « Une zone 30 ne résoudra pas le problème de notre rue. Un panneau « riverains autorisés », oui », préconise Sandrine. Les autorités communales réfléchissent actuellement sur l’ensemble du plan de circulation du village et étudient la possibilité d’une zone 30 généralisée. Une solution pourrait émerger cet automne. En attendant, les panneaux posés par les enfants et leurs parents font déjà leur effet. Plusieurs voitures ralentissent nettement l’allure, certains automobilistes s’arrêtent même pour une photo. /jpi