Un grill trop en feu à Courrendlin

Les grillades ont tourné court. Un incendie s’est déclaré dimanche vers 19h sur la terrasse d’une maison familiale à Courrendlin. C’est le grill à gaz qui s’est enflammé, selon un communiqué de la police cantonale. Le feu s’est propagé sur du mobilier de jardin mais sans gravité et personne n’a été blessée. Le feu a été rapidement maîtrisé par les habitants et un voisin. Les pompiers du SIS 6/12 et du Centre de renfort d'incendie et de secours de Delémont ont été mobilisés. Une patrouille de gendarmerie s'est rendue sur place. /comm-lbe