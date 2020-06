La Place du Marché sera piétonne cet été

La Chaux-de-Fonds va piétonniser sa Place du Marché cet été. Dès le 29 juin et jusqu’au 28 août, la zone sera en grande partie interdite aux voitures (une dizaine de places de parc limitées 30 minutes et une place pour personne à mobilité réduite seront conservées). L’objectif de la Ville est de pouvoir offrir plus de place aux terrasses et un cadre convivial aux habitants et aux touristes. Des aménagements éphémères, en collaboration avec l'Association transports et environnement, seront aussi installés.