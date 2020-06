Le rapport des cours d’eau jurassiens a mauvaise Allaine

« Les critères de qualité fréquemment dépassés »



Les micropolluants demeurent années après années le principal problème. « Les parties amont des cours d’eau ont généralement une excellente qualité chimique et biologique. La qualité se dégrade progressivement en traversant les plaines agricoles et les localités », mentionne le rapport. « Il faut comprendre que ce sont les activités humaines qui provoquent la pollution des eaux », résume Jean Fernex, collaborateur scientifique à l’Office de l’environnement, qui était l’invité du journal de 12h15 sur RFJ. On trouve par exemple dans l’Allaine des substances provenant des villes et villages tels que des médicaments, produits de nettoyage et biocides utilisés dans la construction, mais aussi des produits phytosanitaires utilisés dans l’agriculture. « Les critères de qualité sont fréquemment dépassés, ce qui peut avoir des effets toxiques sur les organismes aquatiques », relève encore le document.