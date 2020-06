Un sèche-linge a pris feu mardi vers 22h30 dans le sous-sol d'une habitation à Courgenay. Une quarantaine de pompiers et 7 véhicules du SIS Mont-Terri et du CR Porrentruy ont été mobilisés. Une ambulance s'est aussi rendue sur les lieux pour procéder au contrôle médical de deux personnes incommodées par la fumée. Selon la police cantonale dans un communiqué, les raisons du sinistre sont vraisemblablement dues à une cause technique. /comm-lbe