Devant les juges pour un passage à tabac

« Si c’était à refaire, je passerais mon chemin. » Parole de la victime jeudi matin devant les cinq juges du Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Moutier. Un homme encore secoué par le déroulement de cette soirée de décembre 2018. C’était à à la gare de Sonceboz-Sombeval. Deux jeunes fumaient dans la salle d’attente, un endroit où la cigarette est proscrite. Le quinquagénaire leur a demandé d’éteindre leur mégot avec plus ou moins de virulence selon les versions entendues jeudi matin. L’homme a ensuite été roué de coups de poing et de coups de pied, dans les côtes et au visage. Un déferlement de violence qui lui a causé des blessures somme toute légères, mais qui auraient pu avoir de graves conséquences d’après le Ministère publique.







Révolté

L’un des prévenus, capuchon sur la tête pendant toute l’audience, s’est distingué en interpellant le juge à de multiples reprises et en utilisant ces termes précis à l’encontre de la victime : « C’est bien fait pour sa gueule ! » Des agents de police ont dû le sortir de la salle momentanément avant que les esprits ne se calment. Révolté car enfermé depuis 15 mois, l’homme de 38 ans estime que c’est le lésé qui a agressé le premier. Le second prévenu, âgé de 22 ans, a été auditionné plus tard dans la journée. De nombreux autres cas de violence lui sont reprochés, notamment dans la région de Saint-Imier. Cinq jours ont été prévus pour ce procès. Le jugement devrait être rendu le 6 juillet. /oza