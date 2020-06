Quatre nouveaux lieux d’accueil provisoires pour les camping-cars

Les camping-caristes pourront bénéficier de nouveaux espaces cet été dans le Jura. Quatre lieux d’accueil supplémentaires seront mis à disposition des touristes durant les mois de juillet et d’août. Jura Tourisme, le canton, les communes et les prestataires de la branche se sont associés pour proposer ces nouvelles zones. L’objectif est de répondre à une demande largement supérieure à la moyenne de ces dernières années.

Le canton et Jura Tourisme ont remarqué des lacunes dans l’accueil des camping-cars lors de l’Ascension et de la Pentecôte. Ces week-ends ont été marqués par une forte affluence touristique et la tendance devrait se poursuivre cet été. Le contexte a poussé les autorités et les prestataires à définir quatre zones d’accueil supplémentaires sur le territoire cantonal. L’objectif est aussi de mieux maîtriser les impacts sur les espaces naturels régionaux.

Environ 200 places viendront s’ajouter à celles déjà existantes. Les nouveaux espaces se situeront à Delémont près du camping de la Grande Ecluse, à Porrentruy à l’ouest du Château, à St-Ursanne sur les parkings Thécla et le long de la rue St-Hyppolite ainsi qu’à Saignelégier sur les parkings à proximité du Manège et de la Halle-Cantine. Les touristes pourront séjourner dans ces lieux à raison de deux nuits au maximum par aire d’accueil.

Les camping-caristes profiteront, par ailleurs, du Jura-Pass qui offre notamment le libre accès aux transports publics et des rabais sur une trentaine d’activités dans la région. /comm-alr