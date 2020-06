A la santé des Princes-Évêques !

Un viticulteur jurassien investit le château de Porrentruy. Hervé Schaffter, établi à Bassecourt, a planté récemment plusieurs pieds de vigne au château de Porrentruy, sur le site des anciens jardins des Princes-Évêques. Il a installé deux cépages blancs sur une surface d’environ 500 mètres carrés avec l’ambition de proposer environ 300 bouteilles d’un vin noble destiné aux tables gastronomiques. A l’initiative de ce projet, le viticulteur de Bassecourt a trouvé un arrangement avec le canton pour pouvoir s’installer sur les hauteurs de la cité bruntrutaine.





Donnant-donnant

C’est avec des étoiles dans les yeux qu’Hervé Schaffter évoque ce nouveau projet. « Ce site, c’est le balcon des Princes-Évêques, avec une vue plongeante sur Porrentruy, c’est magnifique », s’exclame le viticulteur. Et le site lui offre également certains avantages : « Les murs historiques gardent beaucoup de chaleur lors des beaux jours et la dégage la nuit, ce qui profite aux vignes », décrit-il. Hervé Schaffter a prêté également une attention particulière au passé de l’endroit. « J’ai tâché de mettre en valeur le site de la meilleure manière possible, en plantant les pieds de vigne de façon rectiligne », renchérit-il.