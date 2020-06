Delémont et ses mystères à découvrir en six étapes

Delémont dévoile certains de ses recoins les plus méconnus. Le Circuit Secret de la capitale jurassienne a été présenté ce vendredi et sera accessible au public à partir de lundi. Le concept a été porté par Jura Tourisme, déjà à l’origine du Circuit Secret de Porrentruy qui a été inauguré en 2014. Les visiteurs pourront découvrir six lieux insolites de Delémont : la gare CFF, la Porte au Loup, la venelle de la ludothèque, l’ancienne buanderie du château, le clocher de l’Eglise St-Marcel et la cabine téléphonique du Cras des Moulins. La nouvelle offre touristique pourrait être étoffée avec des endroits supplémentaires, à l’avenir. D’autres lieux sont en réserve.

Chaque étape du Circuit Secret de Delémont comprend une création réalisée sous forme de mini dessin animé par l’artiste jurassien Dexter Maurer avec la BD comme fil rouge. La Porte au Loup figure donc parmi les endroits choisis dans le parcours et le public peut accéder à l’intérieur de l’édifice. La responsable du projet à Jura Tourisme, Emilie Moreau, décrit ce que le public pourra voir et évoque le concept général du Circuit Secret de Delémont :