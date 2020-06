L’HJB prodiguera ses conseils aux entreprises de la région

Agir en trois phases



Concrètement, les spécialistes de l’HJB procéderont en trois phases. Premièrement, ils étudieront les documents et la stratégie des entreprises déjà en place. Deuxièmement, ils visiteront les postes de travail et troisièmement, ils réaliseront un débriefing et proposeront des améliorations. Alain Kenfak Foguena, le directeur médical de l’HJB explique comment son personnel s’y prendra :