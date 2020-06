Les socialistes veulent garder leurs ministres

Partir à deux pour défendre deux sièges. La stratégie attendue et désormais validée du Parti socialiste jurassien (PSJ) en vue de l’élection au Gouvernement prévue cet automne. Le congrès du PSJ l’a décidé d’une voix unanime et par applaudissements nourris ce vendredi soir à Fontenais, en présence de 130 camarades. Nathalie Barthoulot brigue ainsi un deuxième mandat et Rosalie Beuret Siess veut confirmer sa fraiche élection au sein de l’exécutif cantonal. /clo

DEVELOPPEMENT SUIT…