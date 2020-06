Des renards provoquent la fermeture de l’A16

Des renards ont perturbé la circulation sur l’A16 entre Porrentruy et Courgenay dans la nuit de vendredi à samedi. Un automobiliste a signalé à la gendarmerie la présence des animaux sur la chaussée samedi vers 3h du matin. Un premier renard a pu être chassé et a quitté les voies de circulation. Le second goupil n'a pas pu être orienté vers une sortie. L'autoroute a donc été bouclée dans les deux sens pendant environ 50 minutes, en raison du risque d'accident. Un garde-chasse auxiliaire s'est rendu sur les lieux mais le deuxième renard est resté introuvable, malgré de nombreuses recherches. /comm-ats-fco