Porrentruy perd son ancien maire Robert Salvadé

L’ancien maire de Porrentruy Robert Salvadé est décédé, selon une information parue ce samedi dans « Le Quotidien Jurassien ». Le démocrate-chrétien était âgé de 84 ans. Robert Salvadé, père de l’actuelle cheffe de l’Office cantonal jurassien de la culture Christine Salvadé, avait occupé la fonction de maire de Porrentruy entre 1985 et 1988 après avoir siégé au Conseil de ville. Son mandat à la tête de la commune a été marqué par l’inauguration de la zone industrielle Sous Roche de Mars, la pose de la première pierre du Foyer Les Planchettes et l’obtention par la cité bruntrutaine du Prix Wakker pour le développement et la valorisation du patrimoine bâti.

Robert Salvadé avait également été une des chevilles ouvrières de la création de la Banque cantonale du Jura. Il avait été directeur général de la BCJ entre 1992 et 1997. /fco