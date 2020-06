Un motard grièvement blessé à Crémines

Un motocycliste a été grièvement blessé samedi à Crémines dans un accident de la circulation. La police cantonale bernoise en a reçu l’annonce peu avant 12h30. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur de la moto circulait de Crémines en direction de Gänsbrunnen. Dans un virage à gauche, pour une raison encore indéterminée, il a dévié de sa trajectoire et a terminé sa course dans le ruisseau en contrebas, à droite de la chaussée. L’homme de 26 ans a été transporté à l’hôpital en hélicoptère. Les sapeurs-pompiers du CRISM et du Cornet sont intervenus. La circulation a été réglée en alternance durant la durée de l’intervention. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer le déroulement exact de l’accident. /comm-jrg