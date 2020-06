Deux nouveaux festivals pour soutenir les artistes régionaux

Les artistes restent pleins d’incertitudes alors que de nombreux secteurs reprennent leurs activités. Dans la région, certaines actions se mettent toutefois en place pour soutenir les musiciens et leur permettre de remonter sur scène. Le Centre culturel du Mouton noir à Undervelier organise un nouveau festival Permiculture à partir de jeudi et jusqu’au 18 juillet. Toute une série de concerts de styles différents seront proposés sur inscription afin de respecter les mesures sanitaires. Des artistes régionaux et romands tels que Loïc Baillod, Michel Zbiden ou encore Canichnikov seront au rendez-vous. Selon l’un des organisateurs, Gilles Schwab, les musiciens sont très motivés et dans les starting-blocks après plusieurs mois d’arrêt forcé à cause du coronavirus. Les responsables ont d’ailleurs pu boucler toute la programmation en seulement une semaine.