Le regard de Pierre-Alain Fridez sur la défense de la Suisse

Pierre-Alain Fridez prend sa plume pour parler de la défense de notre pays. Le conseiller national socialiste a sorti jeudi un livre aux éditions Favre. L’ouvrage est intitulé « Sécurité et défense de la Suisse, casser les tabous, osons les solutions ». Il propose aux lecteurs une réflexion sur la stratégie actuelle de la Confédération et ce qu’il faudrait éventuellement changer pour mieux répondre aux risques auxquels la Suisse est confrontée. À quelques mois de la votation, il est aussi question des nouveaux avions de combat pour l’armée. Les Helvètes se prononceront le 27 septembre sur un investissement de six milliards de francs. Selon l’élu jurassien, le projet du Conseil fédéral n’est pas adapté à la réalité de notre pays. /alr