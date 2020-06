« Le but SED en rire » pour redécouvrir Delémont

La société d’embellissement et de développement de Delémont et la ville de Delémont ont annoncé mardi la mise en place d’une initiative insolite. L’action « Le but SED en rire » propose de redécouvrir la ville de Delémont à travers six parcours terrestres. Des autocollants humoristiques ont été posés sur une cinquantaine de bancs publics. Le public est convié à découvrir les bancs et à réaliser une photo ou un dessin original pour tenter de gagner une récompense à la fin de l’été. L’idée d’Ivan Brahier, graphiste de la place, et de Cédric Cerf, secrétaire de la SED, s’inscrit dans le projet des « Vacances vadaises ». La municipalité de Delémont a financé le projet à hauteur de 6'000 francs. /comm-sab